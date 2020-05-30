الإمارات: 42 ألف فحص لفيروس كورونا وشفاء 449

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/30 09:35 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/30 09:35 م بتوقيت أبوظبي

الصحة الإماراتية تجري أكثر من 42 ألف فحص لتكشف عن 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجل 449 حالة شفاء و حالتي وفاة

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