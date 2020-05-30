7 نصائح لروتين صباحي يملأ يومك طاقة إيجابية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لعلكِ سمعتِ أن وجبة الإفطار الصحية هي أهم ما يجب فعله في الصباح، لكن الواقع هو أن هناك ما هو أكثر لفعله في الصباح كي يكون بقية اليوم ناجحا.

المفتاح لما يجب أن تفعليه عرضته دراسة في مجلة "ميديوم" الأمريكية متمثلا بابتكار روتين صباحي يناسبك والالتزام به.

إليك خطوات تنصح بها الدراسة كونها تساعدك على ذلك.

ابدئي روتينك الصباحي في الليلة السابقة

الروتين الصباحي الجيد يجب الاستعداد له قبل النوم لذا قومي بتحضير الملابس التي سترتدينها في الصباح وتحضير وجبة الغداء التي سـتأخذينها معك إلى العمل وكذلك أي ملفات وأوراق وضعيها إلى جانب حقيبتك ومفاتيحك.

اضبطي المنبه والتزمي بالوقت

تأجيل النهوض من السرير بعد رنين المنبه لمدة 10 دقائق إضافية يبدو أمرا مغريا، لكن اتضح أن الدقائق الإضافية التي تقضينها في السرير بعد رنين المنبه ضارة بالفعل لدورات نومك، لذا فإن تأجيل النهوض من السرير يضر أكثر مما ينفع، فاضبطي المنبه وغادري السرير فور سماعه.

تناولي إفطارا جيدا

أنت بحاجة إلى الطاقة لمواصلة العمل طوال النهار، لذلك يجب أن يكون الإفطار المتوازن جزءا من روتينك الصباحي، لذا تجنبي الطعام الذي يحتوي على الكثير من السكريات والدهون واختاري طعاما صحيا يحتوي على البروتينات والألياف والعصير الطبيعي الصحي، وستجدين أن أداءك أكثر كفاءة على مدار اليوم.

خططي لمهام يومك

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عليك تخصيص بضع دقائق فقط من روتينك الصباحي لتخطيط مهامك اليومية، فاستغلي بعض الوقت للتفكير في ما سوف تنجزينه وكيف يمكن أن تكون مهام كبيرة أو أشياء صغيرة، فالتخطيط سيساعد على إنجازها كلها.

دوّني ملاحظات

إن التأمل الذاتي جزء مهم من طقوس الصباح، لذا امسكي بقلم وورقة (أو جهاز الكمبيوتر) واكتبي هدفك الرئيسي ثم سجلي إنجازاتك بالأمس وفكري في ما كان يمكنك القيام به لتحسين إدائك.

تقييم أدائك سيمكنك من إلقاء نظرة عليه بعد فترة من الوقت، وسيكون لديك دليل مكتوب على أنه يمكنك التغلب على مشاكلك.

تحركي

مارسي تمارين الصباح وستشعرين بالحيوية والنشاط والاستعداد للتعامل مع بقية اليوم، وإذا لم تكوني معتادة على ممارسة التمارين، فابدئي ببطء ولوقت قصير، وبعد فترة ستشعرين بمدى أهميتها، فالتمرين يجب أن يكون عنصرا أساسيا في روتين الصباح.

خذي حماما باردا

ربما ظننت أن هذه نصيحة حمقاء خاصة في الشتاء، لكن الحمام البارد في الصباح سيشعرك بالحيوية والنشاط كما أن هناك العديد من الفوائد الطبية المؤكدة لأخذ حمام بارد، وقد لا يعجبك الأمر في البداية لكن عليك التجربة والالتزام به لبضعة أيام.

هناك الكثير من الأفكار التي يمكنك إضافتها ليصبح لديك طقوس صباحية ناجحة، فالمهم هو التوصل إلى روتين صباحي يناسبك ثم الالتزام به.