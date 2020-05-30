شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية تتوقف عن تسجيل المرضى فى تجارب هيدروكسى كلوروكوين السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقفت شركة سانوفي الفرنسية مؤقتا عن تجنيد مرضى فيروس كورونا الجدد في تجربتين سريريتين على هيدروكسي كلوروكوين حتى تختفي المخاوف بشأن السلامة المتعلقة بالدواء وامكانيه استخدامه مع مرضى كوفيد 19 بأمان.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" تأتي هذه التحركات بعد أن أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربتها الكبيرة لهيدروكسي كلوروكين ، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى حظر استخدام الدواء ، المستخدم أيضًا في التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

وقد وجه ذلك ضربة قوية للآمال بالعلاج ، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما يتسابق صانعو الأدوية والحكومات لإيجاد طرق لعلاج المرضى والسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

وأجرت سانوفى تجربتين سريريتين عشوائيتين خاضعتين للرقابة لهيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا، و كان من المتوقع أن يختبر الأول 210 مريضاً في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا ممن لم يكونوا في المستشفى ويعانون من المرحلة المبكرة من المرض بينما ركزت التجربة الثانية على المرضى في المستشفيات الذين يعانون من فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد في أوروبا تم التخطيط لتشمل حوالي 300 مريض.

تركزت مخاوف منظمة الصحة العالمية على تقرير نشرته المجلة البريطانية لانسيت بأن المرضى الذين يحصلون على الدواء قد زادوا من معدلات الوفيات وعدم انتظام ضربات القلب.

وكانت شركتى سانوفى ونوفارتس قد تعدتها بالتبرع بعشرات الملايين من جرعات دواء هيدروكسى كلوروكين لعلاج مصابى كورونا وفي الشهر الماضي قالت الشركة الفرنسية إنها ضاعفت بالفعل طاقتها الإنتاجية في ثمانية مواقع وإنها على وشك أن تزداد.