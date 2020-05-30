شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية العالمية تتسابق لشراء مستلزمات لتصنيع علاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر إنها وقعت اتفاقية طويلة الأمد مع شركة كورنينج لصناعة الزجاج لشراء قوارير لتخزين الأدوية وذلك لتأمين إمدادتها من الزجاجات لحفظ اللقاح الذى تعمل عليه لعلاج وباء فيروس كورونا، وفقا لتقرير لوكاله رويترز.

وقالت شركة Pfizer إن القوارير الزجاجية ستستخدم لبعض أدويتها المعقمة القائمة عن طريق الحقن وأنه يتم تقييمها أيضًا لتخزين مجموعة من المنتجات الجديدة.

وتتسابق شركة Pfizer ، مثل منافسيها Merck & Co و AstraZeneca ، لتطوير لقاح لـفيروس كورونا الذي لا يوجد له لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.

وأبلغت بعض الشركات مثل AstraZeneca عن نقص محتمل في الإمدادات من القوارير الزجاجية ، مما قد يشكل تحديًا لزيادة إنتاج لقاحات فيروس كورونا التي من المتوقع أن تحتاج إلى مليارات من القوارير.

وقال بول ستوفيلز ، الرئيس العلمي لشركة جونسون آند جونسون إنه سيكون من الضروري ملء قارورة بخمس إلى 10 جرعات من اللقاحات للتعامل مع متطلبات كميات ضخمة من اللقاحات والنقص النسبي في القوارير.

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من جانب آخر أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا عن عقدها صفقة لتأمين كميات كبيرة من الدهون المستخدمة لإنتاج لقاحها التجريبي لمكافحة فيروس كورونا في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على اللقاح في حاله نجاحه في التجارب التي تجرى عليه الآن.

وقالت مودرنا الأسبوع الماضي أن مرشح اللقاح الخاص بها وهو أول اختبار يتم اختباره في الولايات المتحدة ، أنتج أجسامًا مضادة واقية في مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء ، مما أعطى بصيص أمل لقاح من بين الأكثر تطوراً في التنمية.

وقالت مودرنا في بيان إن الاتفاقية الموسعة مع موردي المكونات الصيدلانية كوردن فارما ستكون فعالة على الفور للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد عليها في الأشهر المقبلة.

وقال خوان أندريس ، رئيس العمليات التقنية والجودة في مودرنا ، "سيوسع هذا التوسع المعروض من السواغات الدهنية المستخدمة في تصنيع لقاح كورونا ".