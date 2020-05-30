شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار الإفراط في تناول القهوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعد القهوة المشروب المفضل لدى الكثيرين، إذ أن أغلب الأشخاص لا يستطيعون البدء بنهارهم دون شرف فنجان القهوة الساخنة.

وعلى الرغم من فوائد القهوة العديدة مثل المساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسكري والسرطانات ومرض باركينسون والزهايمر، لكن الإفراط في تناول القهوة يسبب العديد من الأضرار الخطيرة، حيث يؤدي استهلاكك للقهوة بكميات كبيرة وعلى المدى البعيد في زيادة فرص إصابتك بارتفاع الكولسترول وأمراض القلب وهشاشة العظام وغيرها المزيد.

فما هي أضرار الإفراط في تناول القهوة:

1- قرحة المعدة

تحوي القهوة بعض المواد المهيجة للمعدة ولبطانة الأمعاء الدقيقة، مثل الكافيين وبعض الأحماض، وهذا بالتأكيد سيشكل المتاعب لمن يعانون من القرحة والالتهابات المعوية.

وقد يرتبط استهلاك القهوة الزائد مع زيادة فرص الإصابة بقرحة المعدة، إذ أن تأثير القهوة الحمضي على بطانة المعدة قد يضعفها ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا المسببة للقرحة.

2- القولون العصبي

المكونات التي تحويها القهوة، وخاصة الكافيين، تساهم في تهيج الأمعاء الدقيقة وزيادة أعراض القولون العصبي من تشنجات في البطن ومشاكل متناوبة ما بين الإسهال والإمساك.

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3- الحموضة وحرقة المعدة

تناول القهوة قد يزيد من حموضة المعدة، إضافة الى كون الكافيين وغيره من مركبات القهوة التي تساهم في ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى مما قد يسبب حرقة المعدة نتيجة للارتجاع المعدي المريئي.

4- الإسهال

شرب القهوة يسرع عملية افراغ المعدة ومرور الطعام للأمعاء دون هضمه بشكل كامل، ويزيد من حركة الأمعاء وانقباض عضلاتها، مما يجعلها تعمل كملين للفضلات ومحفز للإسهال إن زاد استهلاكها عن الحد.

هذه الحالة وعلى المدى البعيد، قد تؤدي لسوء امتصاص بعض العناصر، كما وأنها قد تسبب التهابات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

5- التوتر والإجهاد

إن شرب كميات كبيرة من القهوة قد يزيد من إفراز هرمونات التوتر والإجهاد، مثل هرمون الكورتيزول والادرينالين، التي تساهم في زيادة معدل دقات القلب وضغط الدم.

وعند تناول القهوة بكميات عالية فإن ذلك قد يؤدي للشعور بالتوتر والعصبية بدلاً من الاسترخاء وتعزيز المزاج الذي قد يحدث بتناول كميات بسيطة منها.

8- أضرار القهوة على الكُلى

قد يؤثر شرب القهوة على امتصاص المعادن في الجسم، وعمل الكليتين، فالأشخاص الذين يشربون القهوة وبكميات كبيرة هم معرضون لسوء التغذية والإصابة بنقص بعض العناصر.

فقد وجد بان القهوة تؤثر على امتصاص الحديد في المعدة، كما أنها تؤثر على قدرة الكلى في الاحتفاظ ببعض المعادن المهمة للجسم مثل: المغنيسيوم والكالسيوم والزنك.