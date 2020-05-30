العراق يسجل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن العراق، السبت، تسجيل ٣٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت أيضا ١٠ وفيات، و٦٦ حالة شفاء تام.

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وأوضحت، في بيان، أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 96 حالة في بغداد/ الرصافة، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ١٢، النجف: ٢ ،البصرة: ٢٩ ،السليمانية: ٦، أربيل: ٥، دهوك: ١ ، كربلاء: ٢٠، ديالى: ٤، واسط: ٣٢، بابل: ١٦ ،ميسان: ١٣، المثنى: ٩، وحالة واحدة في نينوى.

وأضافت أن الإصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية بلغت لهذا اليوم ١٢ إصابة، موزعة كالآتي: طبيبان في بغداد/ الكرخ، وصيدلي في بغداد الرصافة، و ٤ أطباء في كربلاء، وصيدلي في كربلاء أيضا، و٤ عمال صحيين في كربلاء.

ولفتت إلى أن مجموع الإصابات في العراق بلغ ٦١٧٩ حالة، مقابل شفاء ٣١١٠ حالات، و195 وفاة.