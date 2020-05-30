فوائد مؤكدة لتعليم طفلك الرضيع السباحة.. تعرفي عليها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حان الوقت لتقتنعي بأهمية تعليم طفلك الرضيع السباحة، فالخشية من "تسبيح الرضيع" تقابلها فوائد عديدة أوردتها صحيفة "هيلث لاين" الإلكترونية إيجابيات لمجرد تحريك قدمه والركل في الماء، ذلك أن أجسامنا مخلوقة بمليارات الخلايا العصبية التي يتوجب رعايتها منذ الطفولة، وليس أفضل من السباحة لتحقيق ذلك.

ففي دراسة على أكثر من 7000 طفل أجرتها جامعة جريفيث في أستراليا واعتمدت تقارير الوالدين وبعض مدارس السباحة، تبين أن الأطفال الذين يسبحون يتقدمون بدنيا وعقليا عند مقارنتهم بالرضع الذين لا يسبحون.

وتشير الدراسة إلى أن فصول تدريب الرُضّع على السباحة يفضل أن تتضمن عناصر مثل اللعب بالماء والأغاني، فالأطفال يتفاعلون مع بعضهم بعضا ومع المدرب ويلعبون في مجموعات وهذا بدوره يعزز الثقة واحترام الطفل لذاته إضافة إلى أنه نوع من الاستقلالية والقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة.

وتؤكد الدراسة أن السباحة تساعد على تنمية العضلات والقدرة على السيطرة عليها في سن مبكرة، فهم يضطرون لرفع رؤوسهم وتحريك اليدين والرجلين وتحريك المفاصل بالتنسيق مع بقية الجسم، كما تشدد الدراسة على عدم تعريض الرضيع للكلور في برك السباحة قبل أن يبلغ ستة أشهر من العمر.

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تحسين الشهية والنوم

دروس السباحة المنتظمة تساعد في تحسين سلوك الأطفال أثناء نموهم ويرجع ذلك إلى اضطرارهم الاستماع إلى توجيهات المدرب واتباع التعليميات مع تحسين شهيتهم وأنماط النوم حيث يستهلكون الكثير من الطاقة وتلاحظين خلودهم إلى النوم بعمق وهدوء بعد دروس السباحة.

بالنتيجة، فإن سباحة الرضع تجربة رائعة للربط بينك وبين أطفالكِ، حيث يجعلكِ تتابعين مهاراتهم الحياتية الرئيسة.