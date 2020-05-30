كل ما تريدين معرفته عن الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - جدول المحتوى

1 - كم هي عدد ساعات نوم الرضيع؟

2 - أسباب تأخر الجلوس عند الأطفال الرضع؟

3 - ما مراحل تطور الطفل في الشهر السادس من العمر؟

4 - ما أسباب تأخر الحبو عند الأطفال؟

5 - ما أسباب تأخر ظهور الأسنان الأطفال؟

6 - ما علامات قرب المشي عند الأطفال؟

7 - كم يحتاج الطفل من الحليب في عمر السنة؟





يأتي الرضيع إلى العائلة، كحدث جديد، ومبهم التفاصيل، خصوصاً عند الأمهات الجديدات، اللواتي لا يمتلكن الخبرة الكافية لتكهن تقلباته.

كل ما تريدين معرفته عن تطور وتقلب نمو الرضيع، يعطيك إجاباته، الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال من مستشفى برجيل.



1 - كم هي عدد ساعات نوم الرضيع؟

المرحلة الأولى للرضيع هي من أصعب المراحل في النوم؛ حيث نوم الطفل بشكل متقطع ليلاً ونهاراً، ولكن مدة نومه تكون بمعدل 16 : 18 ساعة يومياً.

عمر 4 لـ 8 أسابيع:من 15: 16 ساعة يومياً.

عمر 8أسابيع لـ16أسبوعاً: من 9: 12 ساعة يومياً.

نوم الطفل في الشهر السادس:11 ساعة يومياً.

عمر التسعة أشهر إلى السنتين حوالي 10 ساعات إلى 11 ساعة يوميًا.

2 - أسباب تأخر الجلوس عند الأطفال الرضع؟



(يجلس الأطفال عادةفي عمر مابين 6 لـ8 أشهر)



• مرض ضمور المخ: ويحدث بسبب تلف في خلايا قشرة المخ عند الأطفال حديثي الولادة الذين يتعرضون لنقص في الأكسجين.

• بعض الأمراض الوراثية مثل الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

• الأطفال الخدج: يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الجلوس عند الأطفال والرضع بسبب ضعف العضلات.

• بعض الأمراض التي تصيب العضلات.

• نقص هرمون الغدة الدرقية.

• نقص فيتامين د.

3 - ما مراحل تطور الطفل في الشهر السادس من العمر؟

يعتبر الشهر السادس علامة فارقة في حياة الطفل؛حيثيستطيع الجلوس بمفرده، يستطيع التقلب من على الظهر إلى البطن والعكس.

• وزن الطفل يصبح حوالي 8 كيلو جرامات.

الشهر السادس هو الشهر الذي يتغير فيه لون عيني الطفل ويزداد النظر حدة، ويصبح قادراً على تمييز الألوان مثله مثل الكبار

• يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة.

• تزداد مهارات التواصل الاجتماعي للطفل في الشهر السادس، فنجده يضحك بصوت عالٍ ويتواصل أكثر مع الآخرين.

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4 - ما أسباب تأخر الحبو عند الأطفال؟

عادةً ما يبدأ الطفل في الحبو قبل إتمام الشهر العاشر من عمره، ولكن في بعض الأحيان يتأخر الطفل أو يتجاوز هذه المرحلة تماماً، وهذا لا يعني أن الطفل لا يتطور، ولذلك لا داعي للقلق.

إليكِ أبرز أسباب تأخر الحبو لدى الطفل:

1-ضعف العضلات.

3-عدم رغبة الطفل في تحسس الأسطح.

4-عدم وجود مساحة لممارسة الزحف.

5-تسطح قدم الطفل.

6-شخصية الطفل.

7- زيادة وزن الطفل.

5 - ما أسباب تأخر ظهور الأسنان الأطفال؟

العوامل الوراثية، بحيث تكون صفة التأخر في ظهور الأسنان موروثة عند أقربائه، ولا يعتبر هذا السبب مقلقاً ولا يسع الأم سوى الانتظار حتى تظهر أسنانه بالوقت المحدد لها طبيعياً.

نقص فيتامين(د) ونقص الكالسيوم لذلك ينصح بإعطاء الطفل 400 وحدة من فيتامين (د)يومياً من أول أسبوع في حياته.

سوء التغذية.

قصور في الغدة الدرقية.

ممكن أيضاًأن يكون السبب موضعياً مثل بعض المشاكل فى الفك أو اللثة وذلك سوف يتضح عند عمل فحص بالأشعة.

6 - ما علامات قرب المشي عند الأطفال؟



حيث إن الخطوات الأولى لمشي الطفل من الأشياء الرائعة واللحظات الجميلة التي تُدخِل السعادة إلى قلب الوالدين، يأخذ معظم الأطفال خطواتهم الأولى بين تسعة أشهر و 12 شهراً. في الوقت الذي يصل طفلك فيه إلى 14 أو 15 شهراً، يجب أن يكونوا يسيرون بشكل جيد.

علامات قرب مشي الطفل:

1 -الاستناد إلى اليدين للوقوف.

2-السير بالاعتماد على الأثاث.

3 -الزحف على الأثاث وفوقه.

4 -المشي مع المساعدة السريعة / المحمولة.

5 -الوقوف بشكل مستقل.

7 - كم يحتاج الطفل من الحليب في عمر السنة؟



يحتاج الطفل خلال مراحل نموه لتناول كمية الحليب المناسبة ليكون قادراً على الحياة، خاصةً أن اللبن يكون هو غذاءه الوحيد حتى يُفْطَم بعد عامين في المتوسط،مع مراعاة أن كل طفل قد يختلف عن الآخر، وأن الأطفال الأكبر حجماً في الغالب يحتاجون إلى تناول كميات أكبر من الحليب عن أقرانهم الأصغر حجماً، كما أنه من المعلوم أن الأطفال قد تختلف شهيتهم من رضعة إلى أخرى وكذلك من يوم إلى يوم آخر.

إذاكان الطفل يرضع طبيعياً يُنصَح باستمرار الرضاعة الطبيعيةإلى جانب الوجبات الصلبة المناسبة، وإذا كان يعتمد مع الأكل على الحليب الصناعي يُنصَح بحوالي 500 إلى 750 مل يومياً.