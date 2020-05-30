الجينز للأمهات الحوامل .. هل هو آمن؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - جدول المحتوي



1.متى يجب أن تبدئي في ارتداء جينز الأمومة؟



2.ما هي الأنماط المختلفة لجينز الأمومة؟



3.ما حجم جينز الأمومة الذي يجب عليك شراؤه؟



4.ما مدى ضيق الجينز الخاص بالحوامل؟



5.هل الجينز الضيق للأمومة يضر الطفل؟



6.الجينز المرتفع أو المنتفخ: أيهما أفضل؟



7.ما الذي تبحثين عنه عند شراء جينز الأمومة؟



عندما تفكرين في ملابس الأمومة، قد تفكرين فقط في الفساتين الطويلة والفساتين غير الرسمية والتنانير. ولكن هل تعلمين أن هناك زوجاً مثالياً من الجينز للحوامل، لجعلك تبدين أنيقة حتى مع انتفاخ البطن بالحمل؟ تمنحك مصممة الأزياء بسمة الفار، لمحة عامة عن أفضل جينزات الأمومة المتوفرة في السوق وبعض النصائح الأساسية لشراء جينز الأمومة المناسب.

1.متى يجب أن تبدئي في ارتداء جينز الأمومة؟

ليس هناك وقت محدد لارتداء جينز الأمومة. ولكن يمكنك شراؤه عندما لا يعد الجينز مناسباً بعد الآن، بسبب التغيرات في الجسم.

عادة، قد تحتاج الأمهات لأول مرة إلى هذا الجينز بعد فترة قصيرة من الأمهات للمرة الثانية، حيث قد يظهر البطن مبكراً في حالة الأخيرة.

2.ما هي الأنماط المختلفة من جينز الأمومة؟

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يأتي جينز الأمومة بأشكال وألوان مختلفة وهو مصمم ليبقيك مرتاحة وآمنة. يتوفر هذا الجينز بخيارات ألوان مختلفة (أزرق، أسود، أو أبيض)، أطوال (قصيرة، طويلة، طويلة جداً)، وأنماط مثل:

الجينز الضيق: وهي مصممة لتناسب ساقيك بشكل مريح وتجري حتى الكاحل. يوفر الجينز الضيق مقاساً مريحاً ويتيح لك إظهار منحنياتك بينما يمنحك مظهراً أطول. كما أنه يوفر طبقات عند ارتدائه تحت قمم طويلة.

جينز بقصة مستقيمة: هذه فضفاضة بعض الشيء حول الفخذين والكاحل. نمط متعدد الاستخدامات مثالي لجميع أنواع الجسم، يمكن أن يكون لجينز الأمومة ذي الأرجل المستقيمة تأثير التخسيس عليك.

الجينز: يظل هذا الجينز مستقيماً عند الفخذين ويخرج من أسفل الركبتين أو من منتصف الساق. إنها توفر مظهراً أنيقاً يشبه الرجعية عند إقرانها بالكعب. يمكن أن يختلف عند الكاحل، وهي تشكل خياراً ممتازاً للنساء الأطول.

كابري جينز: هذه الأنماط هي أكثر شعبية وتوفر لك خيارات مختلفة. أكثر راحة من الجينز التقليدي.

جينز قصير مقطوع: يمتد هذا الجينز الضيق والمطاط من الفخذين حتى أعلى الكاحل قليلاً. إنها مناسبة للارتداء طوال الوقت، خاصة خلال فصل الصيف لأنها تجعلك تشعرين بالبرودة.

3.ما حجم جينز الأمومة الذي يجب عليك شراؤه؟

وفقاً لطولك، من الحكمة أن تلجئي لجينز الأمومة المتوفر بأحجام خاصة. إليك بعض الاقتراحات:

حجم صغير: إذا كان ارتفاعك يتراوح بين 4'11 بوصة و5'4 بوصة، فيوصَى باستخدام حجم صغير لك. يوفر مظهراً أنحف وأطول.

الحجم الطويل: إذا كنت 5 أو 8 بوصات أو أطول، فإن الحجم الطويل يناسبك بشكل أفضل لأنه يمنح الشكل الخاص بك مظهراً منكمشاً.

اختاري مقاساً يناسبك. يجب ألا يكون ضيقاً جداً أو فضفاضاً جداً.

4.ما مدى أن يكون جينز الأمومة ضيقاً؟



الغرض من جينز الأمومة هو توفير الراحة للمرأة الحامل، بغض النظر عن مدى وجودك في حملك. يجب أن يكون القماش مطاطياً بما يكفي للتكيف مع البطن المتنامي. إذا شعرت بأن الشريط المطاطي للجينز يسبب عدم الراحة أو أن الجينز ضيق جداً، فربما اخترت الحجم الخاطئ.

لذا جربي أحجاماً وأنماطاً مختلفة لمعرفة أيها يناسب بطنك دون التسبب في أي تهيج.

5.هل يمكن أن يضر جينز الأمومة الضيق بالطفل؟



ارتداء الجينز الضيق لن يؤذي الطفل ولكنه قد يسبب لك عدم الراحة والتهيج. الجينز الضيق حول الخصر قد يسبب حرقة الفؤاد عن طريق الضغط غير الضروري على البطن.

6. الجينز المنتفخ أو المرتفع: أيهما أفضل للحامل ؟

تم تصميم جينز الأمومة بألواح إضافية لدعم بطن النمو. وهي متوفرة في نمطين مختلفين:

تحت نتوء: يتم تصنيعها بحزام مطاطي ناعم، والذي يناسب بشكل مريح أسفل البطن. حزام البطن، كإضافة، يمكن أن يحمل الجينز بقوة. هذه هي الأنسب للارتداء خلال المراحل المتأخرة من الحمل وتساعدك على تجنب حكة الجلد.

أكثر من نتوء: كما يوحي الاسم، يأتي هذا الجينز مع شريط مطاطي قابل للتكيف مع البطن المتنامي ويغطيه بشكل مثالي.

إذا كنت في الأشهر الأولى من الحمل، فقد لا يكون هناك أي إزعاج عند ارتداء الجينز المنتفخ. ومع ذلك، في نهاية الحمل، قد لا تكون المادة المرنة في حزام البطن مريحة للغاية لأن حكة الجلد قد تهيجك.

7.ما الذي يجب أن تبحثي عنه عند شراء جينز الأمومة؟