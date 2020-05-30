الصين تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

سجلت الصين أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت وجميعها إصابات وافدة خارج البلاد، دون تسجيل وفيات جديدة. وما يزال 63 شخصا فقط يخضعون للعلاج و401 شخص آخرين يخضعون للعزل والمتابعة بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو أكدت الاختبارات إصابتهم دون ظهور أي أعراض. يذكر أن الصين سجلت 4634 حالة وفاة من بين 82999 حالة إصابة تم تسجيلها منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين. Advertisements قد يهمك أيضا: فلسطين تسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس كورونا لبنان يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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