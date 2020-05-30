قبرص تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة القبرصة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 942 .

وأوضحت الوزرة أن الحالة الإيجابية الوحيدة تم تشخيصها بعد إجراء 447 اختبارا للقبرصيين الذين عادوا إلى البلاد ، مشيرة إلى شفاء 784 حالة، فيما توفي 17 حالة.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن اضطراب الغدة الدرقية الفيروسي قد يكون من المضاعفات الجديدة لكورونا

وفيات "كورونا" في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة