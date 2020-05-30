قبرص تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة القبرصة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 942 .
وأوضحت الوزرة أن الحالة الإيجابية الوحيدة تم تشخيصها بعد إجراء 447 اختبارا للقبرصيين الذين عادوا إلى البلاد ، مشيرة إلى شفاء 784 حالة، فيما توفي 17 حالة.
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