صحة ورشاقة

قبرص تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجّلت وزارة الصحة القبرصة إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 942 .

وأوضحت الوزرة أن الحالة الإيجابية الوحيدة تم تشخيصها بعد إجراء 447 اختبارا للقبرصيين الذين عادوا إلى البلاد ، مشيرة إلى شفاء 784 حالة، فيما توفي 17 حالة.

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