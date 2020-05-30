ألمانيا تسجل 738 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و39 حالة وفاة. وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 181196 إصابة، والوفيات إلى 8489 وفاة، مشيرًا إلى تعافي حوالي 164 ألفًا و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 800 حالة مقارنة بأمس. قد يهمك أيضا: ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يتجاوز 3 آلاف وإجمالي الإصابات يصل إلى 96169

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