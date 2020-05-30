سلطنة عمان تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت سلطنة عمان اليوم 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ليصل عدد المصابين إلى 10423إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 260 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 42

بعد تسجيل حالة وفاة اليوم، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 2396 حالة. قد يهمك أيضا: الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا" هدية بسيطة تكشف أهمية دعم المرضى ضمن برامجهم العلاجية معنويًا

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