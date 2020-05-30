فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا

سجّلت دولة فلسطين اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في قلقيلية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن الإصابة سجلت لمواطن (56 عامًا ) من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس 22 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

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