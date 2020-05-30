المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 7740 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 203 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن حالات الشفاء وصلت إلى 5377 حالة بعد تعافي 106 حالات، فيما اُستبعدت 188 ألف و729 حالة بعد الكشف المخبري.

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