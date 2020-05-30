سجّلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 7740 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 203 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن حالات الشفاء وصلت إلى 5377 حالة بعد تعافي 106 حالات، فيما اُستبعدت 188 ألف و729 حالة بعد الكشف المخبري.
قد يهمك أيضا:
7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس
دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.