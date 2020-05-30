إصابات كورونا تكسر حاجز الـ135 ألفا في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 - أديس أبابا السبت 2020/5/30 02:08 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/30 02:08 م بتوقيت أبوظبي

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا تجاوز عتبة الـ135 ألف حالة.

وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا وصل إلى 135 ألفا و292 حالة، فيما سجلت حالات التعافي 56 ألفاً و416 حالة.

وأشار المركز إلى أن حصيلة ضحايا العدوى في القارة الأفريقية بلغت 3922 وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي، أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 40542 حالة إصابة، فيما سجلت جنوب القارة 31384 إصابة، وسجلت دول شرق أفريقيا 15333إصابة، ووسط القارة السمراء 14812 إصابة، ودول غرب القارة 33221 إصابة.

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