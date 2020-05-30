المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/30 02:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7740 حالة.
وأوضحت أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 5377.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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