متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما كشفت بيانات إحصائية صادرة حديثا عن ارتفاع مبيعات الوجبات غير الصحية خلال فترة الحجر الصحي التي يلتزم فيها الناس منازلهم، ربما بدأت تتزايد أوزانهم بصورة لافتة نظرا لقلة ممارستهم الرياضة، تناولهم الأكل بشراهة وميلهم للكسل طوال اليوم.

وشدد باحثون على ضرورة الانتباه لذلك الأمر خلال فترة الحجر المنزل التي يلتزم فيها الناس لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع تغير كثير من روتين الحياة اليومية رأسا على عقب.

ونوه الباحثون إلى أن حالة الإغلاق الحاصلة الآن تسفر عن شعور الناس بحالة من الإجهاد، القلق والملل؛ ما يضطرهم إلى تناول الطعام بغرض التخفيف على أنفسهم والحصول على قدر من الراحة. وبينما تساعد نوعية الأطعمة والوجبات الخفيفة، الحلويات والأطعمة السريعة على التخفيف نوعا ما، لكن الإكثار منها قد لا يكون مفيدا للصحة، خاصة بالنسبة للوزن.

وقد رصدت بعض الإحصائيات حدوث زيادة بالفعل في مبيعات الوجبات غير الصحية خلال فترة الإغلاق، كما تبين حدوث زيادة في أوزان الناس بسبب قلة الأنشطة البدنية، الإفراط في تناول الطعام والكسل على مدار اليوم.

وفي حال كنت من هؤلاء الذين أجبرتهم الظروف الحالية على اكتساب بعض الوزن الزائد، فيمكنك الاستعانة بتلك النصائح الآتية التي أوصى بها الأطباء والباحثون على أمل الحد من تلك المشكلة المتفاقمة في ظل تواصل حالة الإغلاق وما صاحبها من إجراءات احترازية موسعة في مواجهة الفيروس والسعي للحد من النزول بمعدلات الإصابة والوفيات.

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وفيما يأتي 3 طرق ذكية للتوقف عن تناول الطعام بشراهة خلال الحجر المنزلي:

1- عدم التوجه لمحالات البقالة وأنتِ جائعة، لأنك على تلك الوضعية، ستكونين أكثر ميلا لشراء المزيد من منتجات الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة غير الصحية. كما ينصح بضرورة التركيز على الأطعمة والمشروبات الصحية وجعلها أولوية في كل تسوق.

2- تناول الفاصوليا في وجبة الفطور، لكونها عنصرا غنيا بالمغذيات ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

3- إعداد جدول لوجبات الحجر الصحي بالأوقات التي يجب أن تتناولي فيها الطعام بشكل مثالي خلال اليوم، لكن ينصح بوجود قدر من المرونة؛ لأن النظام الصارم سيصعب تنفيذه.