شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى صينى يعمل على التوصل لعلاج لفيروس كورونا بحلول الشتاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن مركز بكين للابتكار المتقدم لعلم الجينوم بجامعة "بكين"، يقوم بأبحاث حاليا للتوصل لعلاج لفيروس كورونا قد يكون متاحا خلال الشتاء المقبل.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إنه نظرًا لأن العالم لا يزال في حالة توقف تام تقريبًا، بعد أن دمره فيروس كورونا التاجي الجديد، يسارع العلماء في جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول من خلال البحث عن اللقاحات والعلاجات، يأخذ فريق بحث صيني بقيادة جامعة بكين زمام المبادرة عن طريق إزالة الأجسام المضادة المحايدة، والتي من المحتمل أن تضع الأساس لعلاج فيروس كورونا COVID-19 الفعال الذي نأمل أن يكون متاحًا في وقت مبكر من هذا الشتاء، في حالة عودة ظهور الفيروس.

ونجح فريق البحث بقيادة صنى شيSunney Xie، مدير مركز بكين للابتكار المتقدم لعلم الجينوم في بكين، في تحديد العديد من الأجسام المضادة المعادلة القوية للغاية ضد فيروس كورونا التاجي الجديد COVID-19، من بلازما النقاهة عن طريق تسلسل خلية واحدة عالية الإنتاجية.



الفريق البحثى يتوقع الانتهاء من الابحاث فى الشتاء

وقال "شيه" في مقابلة حصرية للصحيفة، إن مثل هذا الدواء نأمل أن يتمكن من إيقاف جائحة فيروس كورونا COVID-19، في حالة عدم توفر اللقاح قريبًا.

وأشادت جامعة بكين بالإنجاز باعتباره معلماً علمياً رئيسياً في مكافحة الوباء، لتحقيق مثل هذا التقدم الهائل، وقد استغرق الفريق ثلاثة أشهر فقط للتوصل لنتائج.

وأضاف "شيه"، الذي يأمل أن يخرج دواء فعال هذا الشتاء، أن التجارب على الحيوانات حول فعالية الأجسام المضادة المعادلة تبين أنها مثالية، مما دفع الفريق أيضًا إلى دفع التجارب إلى الأمام، مضيفا إنه يتوقع أن تخضع الأجسام المضادة لتجارب سريرية في يوليو المقبل، مضيفا " نأمل أن يكون دوائنا متاحًا بالفعل في السوق الشتاء المقبل."

وأضافت الصحيفة: بعد تفشى فيروس كورونا COVID-19، تسابق العديد من فرق البحث والعلماء مع الوقت لتطوير لقاح، ومع ذلك، لأن حقن اللقاح للأشخاص الأصحاء يتطلب رعاية قصوى، و تكنولوجيا عالية، ودورة بحث وتطوير طويلة، اتجه شية" Xie" إلى اتجاه آخر، وهو اجراء تجارب على دواء فعال.





الفريق البحثى فى الصين

من خلال نشر تقنية تسلسل الجينوم أحادي الخلية عالية الإنتاجية التي يتخصص فيها شيه" Xie" وفريقه بمهارة، وجدوا العديد من الأجسام المضادة المحايدة القوية في دم المرضى الذين تم شفائهم.

وقال "هدفنا هو إيجاد أجسام مضادة عالية النقاء في أسرع وقت ممكن وحقنها للمرضى بدلاً من البلازما"، مضيفا "إنها المرة الأولى التي استخدمت فيها هذه الطريقة الجينومية أحادية الخلية للعثور على أجسام مضادة محايدة بشرية".

وأكدت الصحيفة، إنه "شيه" عاد إلى وطنه الأم في 2018، وبعد العودة، ركز شيه وفريقه على أبحاث تكنولوجيا تسلسل الجينوم أحادية الخلية، وحاولوا استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين معدل نجاح ومنع الاضطرابات الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى أطفالهم حديثي الولادة.

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ولم يكن تحديد الأجسام المضادة المعادلة في البلازما مسارًا سهلاً لـشية" Xie "وفريقه، كان الأمر مثل العثور على إبرة في كومة قش حيث يوجد مئات الملايين من أنواع الأجسام المضادة.

وقال شيه "لكننا طورنا منهجية تسمح بالفحص السريع والناجح لتحييد الأجسام المضادة، وتوقع أن تلعب تكنولوجيا تسلسل الخلية الواحدة دورًا مهمًا في تطوير الدواء، وتسريع العملية وتحسين الكفاءة".

ولمدة شهرين، كان Xie وفريقه يعملون على مدار الساعة، وأخيرًا توصلوا إلى طريقة فحص فعالة.

وقال البروفسير "شيه "، إن هذه الأجسام المضادة المعادلة القوية تم عزلها من عينات البلازما لـ 60 مريضاً تم شفائهم من مستشفى بكين يوآن، جامعة العاصمة الطبية، مؤكدا أنهم نجحوا في تحديد الأجسام المضادة المحايدة ذات النشاط العالي، وهى مجهزة بنشاط كبير، مما يمنحها القدرة على احتواء الفيروس، وقال "شية"، إن جرعة صغيرة يمكن أن تحقق التأثير المطلوب، مسلطاً الضوء على التكلفة المنخفضة والسلامة العالية.

وأضاف، أنه بعد خمسة أيام من حقن الفريق للجسم المضاد في الفئران المصابة، انخفض الحمل الفيروسي في رئتي الحيوانات بنحو 2400 مرة، أثبت الجسم المضاد فعاليته أيضًا في حماية الفئران السليمة من الفيروس.

تم إجراء الاختبارات على الحيوانات من قبل فريق بقيادة تشين تشوان، مدير معهد علوم الحيوان المعملية في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية الطب في بكين، على نموذج الفئران المعدلة وراثيا التي طوروها.

"فيروس بلا حدود"..

يعمل فريق "شيه" مع شركة WuXi Biologics ، وهي شركة مدرجة في هونج كونج، على التجارب السريرية للدواء، والتي من المتوقع أن تبدأ في يوليو في بعض الدول الأجنبية مثل أستراليا، حيث لا يتوفر الكثير من المرضى للاختبار في الصين.

ويعتبر" شيه "، رائدًا في الكيمياء الفيزيائية الحيوية الجزيئية، وعلم الجينوم أحادي الخلية، وقدم مساهمات كبيرة في ظهور هذه المجالات، علاوة على ذلك، حقق تقدمًا كبيرًا في التطبيقات الطبية للتصوير البصري.

وكان أحد أهم إنجازاته خلال فترة وجوده في جامعة" هارفارد" بالولايات المتحدة الأمريكية، هو تطوير طريقة لوقف الأمراض الوراثية في الأجنة الناتجة عن تعاونه مع زملائه في الصين، وبفضل هذه التقنية، وُلد أكثر من 1000 طفل خالٍ من العيوب الجينية التي حملها آباؤهم في الصين.

وقال "شيه" في تعليق له على الدواء "تجربتي الشخصية هي مثال على كيف يفيد التعاون بين الولايات المتحدة والصين العالم كله، وليس الصين فقط.

وقال شيه إن الدواء، إذا نجح، سيتم الترويج له على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن تطوير الدواء، والبحث العلمي بشكل عام هو دائما دولي، مضيفا أن "الفيروس ليس له حدود"، البشرية فوق كل شيء، إذا ثبت نجاحه فنحن نريد أن يخدم الدواء العالم كله.