"حقائب طبية" لمخالطي مرضى كورونا في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة المصرية خدمة جديدة لمخالطي مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة لهم أثناء العزل المنزلي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن محتويات الحقيبة من أدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان.



ولفت مجاهد إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى المحافظات ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.





وأوضح أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين في عدد من المحافظات، مؤكدا أنه جار تفعيل العمل بتلك الآلية في باقي المحافظات تباعًا، كما أنه من المقرر أن يتم توفير حقائب المستلزمات الوقائية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الوحدات الصحية بأنحاء البلاد.

Advertisements

وأضاف أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلي، وذلك طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.





بدورها، ناشدت وزيرة الصحة المصرية المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، في حالة ظهور الأعراض، بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى من الـ٣٢٠ مستشفى المخصصة لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص الحالة لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

وحتى مساء الجمعة، سجلت مصر 22082 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.