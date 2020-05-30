تعرَّف على أفضل طعام لتعويض نقص فيتامين "د" في الجسم

يعتبر الفيتامين ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في جسم الإنسان، ولاسيما فيتامين "د" الذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك هشاشة العظام أو الكساح أو بعض التشوهاتوتُعد إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د" إلى نظامك الغذائي، من أسهل الطرق لتجنب نقص الفيتامين، بحسب موقع Daily Express البريطاني.

سمك "أبو سيف"

يعتبر سمك "أبو سيف" أحد أفضل الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، إذ يوفر 85 جرام فقط منه أكثر من الكمية اليومية الموصى بها) من فيتامين "د"، وفقًا لموقع كليفلاند كلينك؛ يشير الموقع إلى أن كمية مماثلة أيضا من سمك السلمون توفر كمية فيتامين (د) الموصى بها أيضا.

كما يعد سمك التونة أحد المصادر الغنية بفيتامين "د "، إذ يوفر حوالي 170 جرامًا من التونة المصفاة احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "د" ، والتي تبلغ حوالي 10 ميكروجرام، ويشار إلى أن الجسم ينتج فيتامين "د" بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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