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شكرا لقرائتكم خبر عن فى سن 110أعوام.. حكاية عجوز مغربية تعافت من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية مؤخراً تعافى أكبر عجوز في العالم من فيروس كورونا، حيث تبلغ تلك المرأة 110 أعوام، وهي من مدينة فاس المغربية، حيث أشارت التقارير التي تناقلتها العديد من المواقع مثل "سكاي نيوز" أن تلك المرأة تعافت تماماً من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
حيث غادرت مساء الجمعة، المركز الاستشفائي الجامعي المعروف باسم "الحسن الثاني" في مدينة فاس، وذلك بعدما أكدت التحاليل خلو جسمها من الفيروس التاجي تماماً.
وكانت ارتفعت إصابات فيروس كورونا فى المغرب مساء اليوم الجمعة إلى 71 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع 42 إصابة أمس، ليصبح إجمالى الإصابات فى البلاد 7714.
وسجلت 49 من الحالات الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات، ولم تسجل وزارة الصحة المغربية فى نشرتها اليومية أى حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لتستقر الوفيات عند 202 ونسبة الوفيات عند 2.6 فى المئة وتعافي 76 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالى للمتعافين 5271، أى بنسبة تعافى تمثل 68.3 فى المئة.
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