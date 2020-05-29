صحة ورشاقة

غسل اليدين يحميك من كورونا والمضادات الحيوية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الجمعة 2020/5/29 11:54 م بتوقيت أبوظبي

تتعدى أهمية غسل اليدين بانتظام الوقاية من فيروس المستجد (كوفيد- 19) إلى خفض معدلات استخدام المضادات الحيوية، بحسب دراسة حديثة صادرة عن مجلس النظافة العالمي. 

وذكر المجلس أن الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 ومارس/آذار 2020 شهدت 16 ألفاً و500 حالة مرتبطة بمرض "كوفيد- 19"، وفي الفترة نفسها، توفي 258 ألف شخص نتيجة مقاومة المضادات الحيوية.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية مصطلح "مقاومة المضادات الحيوية" بأنها تحدث عندما تطرأ على الكائنات المجهرية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات طفرات تؤدي إلى إبطال فاعلية الأدوية المستخدمة لعلاج العدوى التي تسبّبها.

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ويشار إلى الكائنات المجهرية التي تصبح مقاومة لمعظم مضادات الميكروبات بمصطلح "الجراثيم الخارقة"، وهي ظاهرة تثير قلقاً كبيراً لأن العدوى بتلك الجراثيم قد تودي بحياة المصاب بها دون وجود علاج فعال.

وكثيراً ما حذرت المؤسسات الطبية حول العالم من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية، وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن استعمال المضاد الحيوية بكثرة قد يؤدي إلى حدوث أزمة صحية عالمية.

وتوصي المنظمة بغسل اليدين بالماء والصابون مرارا وتكرارا كإجراء أساسي لتقليل خطر انتقال فيروس كورونا، خصوصاً بعد السعال والعطس وملامسة الأيدي للأسطح المختلفة.

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