تعرفي علي ماسك الطماطم للتخلص من البثور السوداء

تعاني أغلب الفتيات في سن المراهقة من البقع السوداء في الوجه، إثر إصابتهن بحبوب الشباب، التي تترك في البشرة بثورا في البشرة تسبب لها الإحراج الشديد. المكونات

نصف طماطم نصف ليمون طريقة الاستعمال

-اخلطي عصير الليمون مع عصير الطماطم. -ثم ادهني الوجه بالمزيج واتركيه على الوجه حتى يجف. Advertisements – ثم اغسلي وجهك بعد ذلك وجففيه بلطف. قد يهمك أيضا: إليك أفضل الأفكار للتخلص من البقع السوداء على فناجين الشاي 6 طرق تساعد على تفتيح مسام البشرة

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