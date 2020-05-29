ردة فعل غريبة لأوكرانية طُلب منها ارتداء الكمامة في "مكتب بريد"

كييف - لايف ستايل
شاهد موظفو مكتب بريد في كييف، أوكرانيا، ردة فعل غريبة لامرأة طُلب منها ارتداء كمامة كإجراء احترازي في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث قامت المرأة بخلع سروالها الداخلي واستخدامه ككمامة بعدما طالبها الموظفون بضرورة ارتداء واق للوجه، وفقا لمقطع الفيديو المنشور على إنستغرام.
وانتقد أحد الموظفين المرأة عندما دخلت مكتب "نوفايا بوتشتا" وردا على ذلك خلعت المرأة سروالها ثم سروالها الداخلي وارتدته على وجهها ثم تابعت حل شؤونها التي أتت من أجلها.
وفي وقت سابق، وقع حادث اعتداء في ألمانيا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث اشتكى رجل من عدم ارتداء أحد الأشخاص الكمامة داخل متجر، ما تسبب في تعرض الرجل المشتكي للضرب.
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