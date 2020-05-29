وفيات "كورونا" في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة

أظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية والمتخصصة في إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة المئة ألف الأربعاء، ويأتي ذلك في ظل انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة والذي بلغ خلال شهر مايو/أيار الجاري 1400 وفاة يوميا، ومع عودة المتاجر للعمل وخروج الأميركيين من العزل العام على مستوى البلاد، ووفقا لآخر بيانات الجامعة بلغ عدد الوفيات بالولايات المتحدة 100 ألف و47 حالة، وتخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس الـ 1.7 مليون حالة.

يذكر أن عدد الإصابات على مستوى العالم تجاوز الـ 5.6 مليون إصابة وسُجلت أكثر من 350 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة،وفقا لجامعة جونز هوبكنز، حيث تتحمل أميركا الجنوبية العبء الأكبر للتفشي في الوقت الحالي، حيث أصبحت البرازيل في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات

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