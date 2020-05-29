الجزائر تسجل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، الجمعة، تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 638 حالة والإصابات إلى 9134.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في الجزائر، عن تسجيل 145 حالة شفاء، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 5422.

وقررت الحكومة الجزائرية، الخميس، رفع الحجر الصحي كلياً عن 4 ولايات، مقابل تمديده في 44 ولاية أخرى 15 يوما حتى 13 يونيو/حزيران.