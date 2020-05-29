تعرفي علي أبرز فوائد البابونج الجمالية

يُعتبر البابونج من النباتات المعطرة ذات الفوائد الكثيرة على جمال المرأة وجسدها وصحتها بشكل عام، نعرضها لكِ لتكتشفي ذلك وتعتمدي أبرز طرق استعماله:

البابونج لتفتيح الشعر:

اغسلي شعركِ بعد الاستحمام بـ منقوع البابونج .. سوف يعطيكِ لونًا جاذبًا ورائعًا بالذات، إن كان شعركِ يميل للون الفاتح.

البابونج للشعر

البابونج لشعر فاتح اللون

البابونج لتبخير الوجه:

قومي بنقع البابونج في المياه المغليّة لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم اكشفي غطاء الوعاء وضعيه تحت وجهكِ، مع تغطية الرأس بمنشفة حتى يتوجه البخار كلّه لوجهك .. بذلك تكونين قد عملتِ ساونا رائعة للوجه، وتساعدكِ هذه الطريقة في إزالة الزيوان الأسود، فهو منظّف لطيف يساعد على تنظيف وتجفيف البشرة.

البابونج غسول للجسم :

يساعد البابونج على تعقيم الجسم، وتخفيف آلام الأكزيما والصدفية، وتطرية البشرة الجافة، وتعقيم الجروح سواء بغسول ماء بابونج مباشر بعد الانتهاء من الاستحمام، أو باستخدام الصابون الطبيعي الذي يحتوي على البابونج.

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البابونج

البابونج للعيون الحساسة:

يمكن عمل كمّادات دافئة من البابونج المنقوع، ووضعها على العين لمدة نصف ساعة قبل النوم، فهي تساعد على ارتياح الأعين وإزالة الحساسية والاحمرار، وتعقيمها وإعطاء الشعور بالراحة.

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