جين "الإنسان البدائي" يُساعد النساء على الإنجاب المُتكرّر

ورثت امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في أوروبا أحد الجينات المهمة، التي يرتبط وجودها بزيادة معدلات الخصوبة، من الإنسان البدائي (النياندرتال)، الذي استوطن أوروبا منذ نحو 350 ألف سنة مضت، وانقرض قبل نحو 24 ألف سنة، والذي كان يتميز ببنية ضخمة مقارنة بالإنسان الحديث، وامتلاكه أرجلا أقصر وأجسادا أكبر، وعيونا كبيرة.

ووفق دراسة نشرت بالعدد الأخير من دورية «علم الأحياء الجزيئي وتطوره»، وجد فريق بحثي مشترك من معهد ماكس بلانك للأنثربولوجيا التطورية بألمانيا ومعهد كارولينسكا بالسويد، أن الجين (PGR)، المشفر لمستقبلات هرمون البروجسترون، وهو أحد الجينات التي ورثها الإنسان الحديث من (النياندرتال)، يوجد لدى امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في أوروبا، وهو المسؤول عن معدلات الخصوبة المرتفعة عند النساء اللائي يوجد عندهن.

وهرمون البروجسترون مهم لإعداد بطانة الرحم لزرع البويضة والحفاظ على المراحل المبكرة من الحمل، ومن ثم فهو يرتبط بزيادة الخصوبة وقلة النزف أثناء الحمل وعدد أقل من حالات الإجهاض.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات البنوك الحيوية لأكثر من 450 ألف مشارك، من بينهم 244 ألف امرأة، فوجدوا أن واحدة من كل ثلاث نساء في أوروبا قد ورثت مستقبل هرمون البروجسترون من (النياندرتال)، وأن 29 في المائة يحملون نسخة واحدة من هذا المستقبل وثلاثة في المائة لديهم نسختان.

ويقول دكتور هوغو زيبيرغ، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني لمعهد كارولينسكا إن «نسبة النساء اللواتي ورثن هذا الجين أكبر بعشر مرات تقريباً من معظم الجينات الأخرى للنياندرتال التي ورثها الإنسان الحديث، وتشير نتائجنا إلى أن هذا الجين له تأثير إيجابي على الخصوبة».

وتُظهر الدراسة أن النساء اللواتي يحملن الجين (PGR)، المشفر لمستقبلات هرمون البروجسترون، يملن إلى نزف أقل أثناء الحمل المبكر، وقليل من الإجهاض، وينجبن المزيد من الأطفال.

وكشفت التحليلات الجزيئية أن هؤلاء النساء ينتجن المزيد من هذه المستقبلات في خلاياهن، مما قد يؤدي إلى زيادة الحساسية للهرمون، بما يؤدي للحماية من الإجهاض المبكر والنزف.

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