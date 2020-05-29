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شكرا لقرائتكم خبر عن شرب دم السلحفاة آخر خرافات علاج كورونا.. والنتيجة وفاة طفلة 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دم السلحفاة وقدرته على علاج كورونا
كانت الطفلة 5 أشهر قد ماتت بالفعل عندما وصلت إلى مستشفى روزا دوارتي في بلدية كوميندادور ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، ويعتقد أن أسرتها في حالة خطيرة ولكنها مستقرة حتى الآن.
وقالت مديرة المستشفى داهيانا فولكيز: "هذه الأنواع من الحالات سببها أشخاص يعتقدون أن هذه المشروبات يمكن أن يكون لها صفات علاجية ، ولكن يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى أن تكون مميتة".
وفقا للاحصاءات الرسمية ، عانت هايتي 33 وفاة Covid-19 و 1174 حالة، في جمهورية ، كان هناك ما يقرب من 15800 حالة وفاة و 474 حالة وفاة.
وشهدت جائحة فيروس كورونا تهافت الكثير على الوصفات العشبية أو حتى الاعتماد على وصفات حتى لو كانت غريبة، منها العلاج العشبى الذى أعلن عنه رئيس مدغشقر بأنه قادر على علاج كورونا فى أسبوع.
ولكن منها ما هو خطير بالفعل، لانه حتى الآن لم يثبت وجود علاج ضد كورونا، وتنادى الجهات المتخصةةبعدم الاعتماد على أى وصفات عشبية أو تتدعى أنها علاجية لمنع أى خطورة على الصحة قد تؤدى إلى الوفاة.
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