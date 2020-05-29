شكرا لقرائتكم خبر عن ما تريد معرفته عن العملة الرقمية الجديدة.. مدير «ديجيتال بلانتس» العاملة في أمن المعلومات يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انتشر في الوقت الحالي تطبيق Pi Network الذي يمكن منه الحصول على العملة الرقمية الجديدة التي خرجت مؤخرًا والتي من المفترض أن يتم استخدامها عندما يبلغ عدد المستخدمين 10 ملايين مستخدم، وعندها لن يتمكن أحد من التعدين مجددًا وستكون للعملة قيمة ويمكن حينها المتاجرة بها كما هو منتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما طرح عدد من الأسئلة حول هذه العملة، وهو ما طرحناه على المهندس أحمد حنفي المدير التنفيذي لشركة «ديجيتال بلانتس» العاملة في مجال أمن المعلومات..

ـ هل موضوع PI Network جاد ومفيد أم لا؟

العملة الجديدة جادة إلا أنها ليست مفيدة جدًا.

ـ هل العملة الجديدة بها نصب أو احتيال؟

حتى الآن لم تظهر أي بوادر تشير لوجود عمليات نصب في العملة الجديدة، والدعاية التي يتم ترويجها حول العملة الجديدة تشير إلى احتمالات ووعود قابلة للتحقيق.

ـ لكن بعض الادعاءات تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة تصل لـ 100 ألف دولار؟

الشركة نفسها صاحبة العملة الجديدة لم تصرح مثل تلك التصريحات، وإنما أحد الشباب الذين يشاركون المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي هو صاحب الإدعاء الأخير، وتلك الطريقة في الدعاية تم الاعتماد عليها من قبل في التسويق الشبكي بنفس طريقة «الثراء السريع» السابقة، ومثلاً بعض الإضافات على المنشورات مثل «عاجل» و«فرصة» و«هتندم» و«رزق جديد» و«تخيل» و«100 ألف دولار» كل هذه المصطلحات التسويقية لا علاقة لها بالواقع.

ـ وهل يمكن تحقيق تلك الأرقام والأرباح التي نسمع عنها؟

مستحيل تحقيق مثل تلك الأرقام والأرباح، ولا حتى جزء منه، بعد الاكتتاب العام والطرح في أسواق العملات الرقمية وذلك يرجع لعدم وجود أي سبب أو مقوّم لتحقيق مثل تلك القفزات في سعر العملة الجديدة، لأن فكرتها مكررة نوعا ما من Ripple وNxt، وسبب شهرة الـ Ripple هوحجم الدعاية الذي تنشره الشركة المصدرة لها والاتفاقات مع بنوك ومؤسسات كبيرة نظرًا لتسويقها على اعتبار انها طريقة دفع، لكن PI لا تملك أية مقومات أو مؤشرات على نمو ولا نجاح.

ـ ولماذا يتم نشر مثل تلك البيانات حتى على موقع الشركة؟

ما يتم تداوله على موقع الشركة، هو الكلام التقليدي الذي يتم نشره في مثل تلك الظروف، وبالعكس الشركة وضحت في أكثر من منشور أن قيمة PI حاليا صفر، وأن مقابل التعدين ينخفض مع الوقت وموضحين كل المعلومات بشكل صريح، وهي الطريقة التقليدية في التعامل مع تعدين العملات.

PI Network

ـ وماذا عن بعض الادعاءات التي تشير إلى أن إجرءات التعدين قد تتسب في تعطيل الهواتف؟

التعدين لا يعطل الهواتف ولايستهلك إمكانياتها بشكل مبالغ فيه، وتلك الإدعاءات تأتي بسبب مقارنتها بالبيتكوين التي تعتمد على مبدأ POW بالتالي تحتاج إلى أجهزة سريعة وقوية، إنما PI معتمدة على POS التي تحتاج فقط إلى تكوين شبكات من الأصدقاء ترسل وتستقبل ملفات صغير الحجم على الإنترنت مثل أي تطبيق آخر، معتقدين أن هذا هو أحد أشكال التعدين، لكن التعدين نفسه بالمعنى التقليدي لا يتم على أجهزة المستخدمين التقليدية.

ـ لماذا في حالة الاشتراك في العملة الجديدة يطلب التطبيق من المستخدم رقم التليفون أو Facebook Account؟

التطبيق الجديد يتشابه مع أي تطبيق آخر، وللمستخدم الحرية في التسجيل من خلال رقم التليفون أو ربط حساب الفيس بوك في أي تطبيق، ويمكن مثل أي تطبيق يقوم ببيع تلك البيانات.

ـ ولماذا يطلب التطبيق كل تلك البيانات والصلاحيات عند استخدامه للمرة الأولى؟

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مثل أي تطبيق آخر يمكن استخدام تلك البيانات في صميم عمله أو لأغراض غير شرعية، والقرار يعود للمستخدم، مع ملاحظة ان فريق جوجل وأبل في حالة التحميلات المتكررة والتي تصل لملايين التحميلات تبدأ في التركزي مع الاحتياطات الأمنية للتطبيقات وفي حالة الشك أو شكوى المستخدمين تقوم بحذف تلك التطبيقات، وهو ما حدث من قبل في أكثر من مرة.

ـ هل يعني ذلك أن Pi Network جيدة وتنصح باستخدامها؟

هناك فارق بين «جيدة» وبين «غير ضارة» وتلك العملة لم تظهر بوادر تشير إلى ضررها لكن لا يمكن القول أنها «مفيدة» أو «جيدة» في الوقت نفسه.

خلاصة القول أن العملة الجديدة لن تعطل الهاتف الجديد، ولا تستهلك الانترنت، ولن تطلب الأموال، ومن الممكن أن تستفيد من معلوماتك مثل التطبيقات الأخرى، وضررها يتمثل في ضياع الوقت والجهد،وإقناع أصدقائك بالمشاركة في الكود الخاص بك، مع السمعة السيئة السابقة للتسويق الشبكي،والفائدة التي ستعود عليك تكاد لا تذكر، وغالبا لن تستطيع سحب الأموال المحققة كأرباح محققة من تلك العملة.

ـ ولماذا تقوم الشركة من الأساس بإصدار تلك العملة وما السبب وراء الدعاية المنتشرة لها؟

تسوق الشركة لنفسها كمصدر للعملة ومطور لتقنية البلوك تشين ثانيا الشركة تمتلك أضعاف كمية العملات اللي المتاحة للمستخدمين،يتم طرحها في الاكتتاب حيث يتمكن المطورون من بيع كمية هائلة من العملة أو يقومون بعمليات طرح متتالية من العملة في لحظة ارتفاع ويقومون بخلق طلب وهمي يساعد على ارتفاع السعر، ومعظم نظام العمل في العملات الرقمية يعتمد على الجزئية الأخيرة التي تسمى: pump and dump.

ـ هل الاستثمار في العملات الرقمية بشكل عام مربح؟

الاستثمار بصفة عامة في العملات الرقمية غير مربح، وتفصيلاً هناك 3 نماذج للعمل في المجال الأول هو تحويل العملات وهي عملية غير قانونية وتحمل مخاطر أمنية.

التوجه الثاني هو شراء العملات الرقمية للاستثمار ويحمل نسب مخاطرة عالية، اما التوجه الثالث هو عملية تعدين للعملات، وحاليًا لم تعد مربحة مثل الفترات السابقة.

ـ ما هي النصيحة التي تقدمها للمهتمين بالعملات الرقمية؟

أفضل نصيحة ممكن أن أقدمها للشباب المهتمين بالنقود الرقمية أن يبحثوا عن شركة تحتاج إلى كوادر في عملها يتعلموا بها كل ما هو جديد، اتعلم واشتغل، هتكسب كل يوم خبرات ومكتسبات بتستثمر فيها نفسك، ومع كل سنة تمر ستعرف قيمة هذا الاستثمار.. أفضل مليون مرة من بذل مجهود في شيء غير مجدي في النهاية، وبذلك سيصبح مؤهل يستطيع دراسة الفرص اللي تظهر من الخبرات التي يكتسبها.