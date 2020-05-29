طبيب وممرضة يعقدان حفل زفافهما في مستشفى سانت توماس في لندن

عقد طبيب وممرضة حفل زفافهما في المستشفى الذي يعملان به وذلك بعد أن ألغيا مراسم حفل زفافهما اضطرارا بسبب فيروس "كورونا".

ولجأ الثنائي جان تيبينج، 34 عامًا، وأنالان نافاراتنام، 30 عامًا، إلى سرقة بعض الوقت من عملهما في الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروسات التاجية، لعقد زفافهما في الكنيسة القائمة داخل مستشفى سانت توماس في لندن، وفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستمتع الضيوف بحضور حفل الزفاف الخاص عن بُعد، وذلك بفضل أحد الشهود الذين قاموا ببث الخدمة مباشرة حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة من المشاهدة.

وقام الزوجان من تولس هيل، جنوب لندن، بإلغاء خططهما الأصلية للزواج في أغسطس وسط مخاوف من عدم تمكن عائلاتهما من السفر بأمان من أيرلندا الشمالية وسريلانكا لحضور يومهما الكبير.

وبدلاً من التأجيل، قرر الثنائى المضي قدمًا في حفل الزفاف وحصلوا على موافقة خاصة من فريق الكنيسة في المستشفى لحفل زفاف خاص.

Advertisements

وقالت تيبينج، ممرضة طوارئ متنقلة: "أردنا أن نقيم الحفل بينما كان الجميع بصحة جيدة، حتى لو كان ذلك يعني أن أحبائنا يضطرون لمشاهدتنا على الشاشة".

قد يهمك ايضا:

أغنى امرأة في أفريقيا تتجه لاستعادة ثروتها المجمدة

امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة