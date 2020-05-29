الولايات المتحدة تُسجّل 1297 وفاة إضافية بفيروس "كورونا"

سجّلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافية بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20:30 الخميس (00:30 بتوقيت غرينتش الجمعة).

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في البلاد جراء الفيروس إلى 101.573.

وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ومنذ تجاوز البلاد عتبة المائة ألف وفاة بالفيروس، كتب الرئيس الأميركي أكثر من 40 تغريدة تتعلّق بمواضيع أخرى، من دون أن يتطرّق إلى موضع الوباء. لكنّه عاد وأعرب الخميس عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفوا من جراء الفيروس.

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كانت الولايات المتحدة سجلت أول وفاة بكوفيد-19 أواخر فبراير، لكن حالياً، بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركية 1.720.613 حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتخذ بالتيمور مقرا، علما بأن خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.

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