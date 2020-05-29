شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبها.. 6 عادات غير صحية ترفع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، بتجنب عادات غير صحية لتفادي ارتفاع ضغط الدم. Advertisements وأوضح النمر في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن من الأشياء التي ترفع ضغط الدم: قلة النوم والتوتر النفسي وزيادة ملح الطعام وزيادة الوزن والتدخين وقلة الرياضة.

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