دراسة حديثة تكشف عن إجراء يساهم في تقليل نقل العدوى بـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت دراسة علمية حديثة، أن ارتداء الكمامة الطبية في المنزل يمكن أن يمنع انتقال عدوى كورونا المستجد الذى يسبب مرض كوفيد 19 من الانتشار بين أفراد العائلة.
ووفقاً لمركز بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة بالصين، قال الباحثون إن كوفيد 19 انتشر فى الأغلب داخل العائلات ومن لديهم مخالطة وثيقة مع المرضى، ويمثل هؤلاء 70% من الحالات.
وأكد الباحثون أن كوفيد 19 انتشر فى الأغلب داخل العائلات ومن لديهم مخالطة وثيقة مع المرضى، ويمثل هؤلاء 70% من الحالات فى الصين.
ولمعرفة ما إذا كان ارتداء الكمامة في المنزل يمكن أن يمنع انتقال الفيروس، دعا الباحثون 181 شخص من بكين الذين جاءت اختباراتهم إيجابية للفيروس فى فبراير لإكمال استبيان. وسئلوا عن عادتهم فى النظافة ونهجهم إزاء كوفيد 19 مثل تهوية المنزل وتنظيفه.
ووجد الباحثون أن حوالى ربع أفراد العائلة أصيبوا فى غضون أسبوعين من مرض أول شخص بها، بنسبة 23%، لكن لو ارتدى الشخص المريض الكمامة فى المنزل قبل أن تظهر الأعراض، فإن هذه الطريقة فعالة بنسبة 79% فى الحد من انتقال الفيروس.
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