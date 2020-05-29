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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس بالقرب من رام الله المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عبدالرؤوف - القدس

الجمعة 2020/5/29 06:05 م بتوقيت أبوظبي

أطلق جيش الاحتلال الإس الإسرائيلي، النار على فلسطيني بالضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة دهس جنود. 

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "فلسطينيا حاول دهس جنود تواجدوا بالقرب من بلدة عين ماء في منطقة رام الله بوسط الضفة الغربية".

وأضاف أن "الجنود أطلقوا النار على سائق السيارة دون وقوع إصابات في صفوفهم".

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وقالت محطات التلفزيون والإذاعة العبرية إن "الفلسطيني استشهد نتيجة إصابته بالرصاص".

ولم تورد معلومات عن هوية الشهيد.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت العديد من عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بالضفة الغربية بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ عمليات دهس أو طعن.

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