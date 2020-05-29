الكويت تسجل 9 وفيات و1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت الكويت، الجمعة، تسجيل ثاني أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهور الوباء في شهر فبراير الماضي.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1072 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ترفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 25184 حالة، إضافة إلى تسجيل 9 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بالفيروس، بما يرفع إجمالي الوفيات إلى 194 حالة.





وأوضحت أن الحالات الجديدة مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم.

وذكرت أن من بين الحالات الجديدة 293 هنديا، و234 كويتيا، و147 بنغاليا، و142 مصريا، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

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وأشارت إلى أن من بين مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 353 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و293 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و223 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و111 حالة في منطقة حولي الصحية، و92 حالة في منطقة العاصمة الصحية.





أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 93 حالة في منطقة جليب الشيوخ و89 حالة في منطقة الفروانية، و76 حالة في منطقة العبدلي، و75 حالة في منطقة خيطان، و74 حالة في منطقة المنقف.

وأكدت أن حالات الشفاء في الكويت بلغت 9273 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء 575 حالة ‫خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 191 حالة، لافتاً إلى أن ‫ المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة بلغ 15717 حالة.