شكرا لقرائتكم خبر عن «Gmail» يدعم المكالمات الصوتية يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جوجل، تقديمها لخدمة جديدة ومهمة لمستخدمي «جي ميل» (Gmail).، لتوفير الوقت من خلال استخدام خاصية Google Voice.

وستمكن الشركة المستخدمين قريباً من إجراء المكالمات واستلامها مباشرة عبر Gmail، بدلاً من الانتقال إلى علامة تبويب أو تطبيق آخر للقيام بذلك.

وأوضح أنه من المنتظر أن يظهر رمز الصوت على المتصفح إلى جانب إضافات G Suite الأخرى لـ Gmail على يمين الشاشة، على أن تطرح هذه الميزة في 3 المقبل، وقد يستغرق الأمر يومين للوصول إلى البريد الوارد، وستكون متاحة على الويب في الأجهزة التي تستخدم iOS وAndroid.

ويمكن لمستخدمي جوجل، الآن، تحويل المكالمات باستخدام تطبيقات Google Voice للهواتف والويب، كما يمكنك البحث أيضا عن جهة اتصال أو رقم هاتف شخص ما يدويا.