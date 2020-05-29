شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يطالب المشاهير بتقديم إثبات للتحقق من الشخصية لمنع الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إدارة موقع شركة فيسبوك قرار، بإلزام أصحاب الحسابات الشخصية، ذات الأنتشار الواسع، تقديم إثبات للتحقق من شخصياتهم، لتقليل عمليات انتحال الصفة والتشهير الإعلامي.

وتسعى إدارة فيسبوك من خلال هذه الخطوة، إلى ضمان أن يكون المحتوى الذي يشاهده مستخدم الموقع أصيلاً وحقيقيا قدر الإمكان ومقدماً من قبل أشخاص حقيقيين، وليس روبوتات تنشر بشكل آلي، أو مستخدمين يخفون هويتهم.

وبحسب موقع «timesnownews»، فإن هذا التغيير يأتي على نمط الخطوة التي قام بها فيسبوك قبل عامين، عندما طلب التحقق من هويات أصحاب الصفحات التي تقدم محتوى يشهد انتشارا كبيرا.

وأكدت إدارة الموقع أنه فيما لو لم يتطابق الحساب مع الهوية الشخصية، أو لو رفض المستخدم إثبات هويته، سيقلل فيسبوك من نطاق انتشار المشاركات التي يقدمها الحساب المعني، ما يقتضي تقليل عدد الأشخاص الذين سيصلهم المحتوى المقدم من خلال ذلك الحساب، والذي كان يصلهم من خلال صفحة «فيد» التي تظهر ملخص نشاط الحسابات والصفحات المتابعة.

وفي حال كانت إحدى صفحات فيسبوك تدار من قبل أحد الحسابات التي لم يقدم صاحبها إثباتا كافيا لهويته، فإن الموقع سيحظر الحساب من استخدام الصفحة، بما يتوافق مع سياسات فيسبوك بهذا الشأن، والتي كان الموقع قد أعلن عنها في عام 2018.

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