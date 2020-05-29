ألمانيا تسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، لتصل عدد حالات الإصابة إلى 180458 حالة. وأوضح معهد روبرت كوخ في بيان له، أن عدد حالات الوفاة بلغ 8450 حالة بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 900 حالة. قد يهمك أيضا: ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يتجاوز 3 آلاف وإجمالي الإصابات يصل إلى 96169

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