تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت تايلاند اليوم 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3076 إصابة. وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 75 حالة. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

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