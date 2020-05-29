روسيا تسجل 8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع عدد الإصابات إلى 387 ألفا و623 حالة. وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 4374 حالة بعد تسجيل 232 حالة وفاة جديدة. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف أسباب قوة مهاجمة فيروس "كورونا" لأجساد مرضى الضغط والسكري نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

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