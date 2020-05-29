الهند تسجل 7466 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) إلى 4706 حالات فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 165799 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 175 حالة وفاة و7466 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس التاجي.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع في المقابل ليصل إلى 71106 أشخاص .

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