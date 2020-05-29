سجلت وزارة الصحة في ماليزيا اليوم 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7732 حالة. ولم تسجل وزارة الصحة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 115. قد يهمك ايضاً: الصين تُسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" والوفيات تستقر عند 4632 حالة "الكلب سبوت" يقتحم المستشفيات ويساعد الأطقم الطبية في الوقاية من "كورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.