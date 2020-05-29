المغرب تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 7697، فيما استقر عدد الوفيات 202 حالة لليوم الرابع على التوالي.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5223 بعد تعافي 28 شخصًا .
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