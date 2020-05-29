الارشيف / صحة ورشاقة

المغرب تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس ،ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 7697، فيما استقر عدد الوفيات 202 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5223 بعد تعافي 28 شخصًا .

قد يهمك أيضا:

7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس

دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا