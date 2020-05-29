137 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 968 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 5015 شخصا خلال 24 ساعة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة جميعها لإثيوبيين، بينهم 86 رجلا و51 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 4 و75 عاما.

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وأوضح البيان أن 20 حالات لديها تاريخ سفر، و8 حالات خالطت مصابين بالفيروس، و109 حالات لم تسجل تاريخ سفر أو مخالطة.

ولفت البيان الى أن الإصابات الجديدة تتوزع في مختلف أقاليم البلاد، 109 حالات في مدينة أديس أبابا، و17 حالة بإقليم أمهرة و8 حالات بإقليم أوروميا، و2 حالة بإقليم يني شنقول غمز وحالة واحدة بإقليم عفار.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 197 حالة، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 8 وفيات بـ"كوفيد-19" بعد تسجيل حالة وفاة واحدة الجمعة .