811 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 315 لعمانيين و496 لمقيمين ليصبح العدد الكلّي للإصابات 9820. وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان إن 2396 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفاة 40. وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما أكدت ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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