كورونا في أفريقيا.. 129 ألف إصابة و3790 وفاة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 129 ألفا و565 حالة.



وأوضح المركز، في بيان أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصل 53 ألفاً و414 حالة، فيما بلغت الوفيات 3790 وفاة.

وأضاف البيان اليومي للاتحاد الإفريقي ، أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 38898 حالة اصابة ، وجنوب القارة سجلت 29460 حالة إصابة ، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 14833 إصابة ، وسجلة وسط القارة 14295 حالة اصابة ، فيما سجلت دول غرب القارة 32079 حالة اصابة