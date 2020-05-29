إصابات كورونا في إيران تقترب من 144 ألفا والوفيات 7627

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران 143 ألفا و849 حالة، الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



ووصل عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 7627، في حين تماثل للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 112 ألفا و988 مصابا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران قبل حوالي 14 أسبوعا.