بعد أن أسقط "زانتاك".. سحب دواء للسكري يسبب السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الخميس، 5 من شركات تصنيع الأدوية بسحب دواء "ميتفورمين" الذي يستخدم لعلاج مرض السكري، بسبب مخاوف من تسببه للسرطان، على غرار دواء علاج حموضة المعدة "زانتاك".

وقالت الإدارة التوصية بسحب دواء "ميتفورمين" ، بسبب وجود مستويات عالية من شائبة "إن- نيتروسوديميثلامين" التي يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات هذا الدواء.



وكانت تلك الشائبة مسؤولة عن سحب دواء علاج حموضة المعدة "زانتاك" الذي تبيعه شركة سانوفي وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.



وقالت الإدارة إن هذه العقاقير احتوت على الشائبة المسرطنة المحتملة "إن- نيتروسوديميثلامين" حيث تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها.



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وحددت إدارة الأغذية والعقاقير، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالاسم شركة "أبوتكس" الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة "إن- نيتروسوديميثلامين".



ولم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.

ومع ذلك، قالت الإدارة إنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص ميتفورمين حتى بعد السحب، حتى يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم بحيث يمكنهم وصف بديل.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير بدأت، في ديسمبر/كانون الأول، في التحقق من عقار ميتفورمين الذي يستخدم كعلاج أساسي لمرضى السكري من النوع الثاني.